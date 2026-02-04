Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: 26-Jähriger niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen einer Körperverletzung, zu der es Sonntag (01.02.2026) gegen 19.15 Uhr in Ehningen kam.

Ein 26-Jähriger besuchte eine Faschingsveranstaltung in der Turn- und Festhalle in der Schlossstraße. Als er sich im Eingangsbereich eines Festzeltes aufhielt, soll er von einem noch unbekannten Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Auch, als der 26-Jährige am Boden lag, soll der Unbekannte noch weiter auf ihn eingeschlagen haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erlitt der junge Mann leichte Verletzungen.

Der Täter wurde als etwa 170 cm groß mit normaler Statur beschrieben.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

