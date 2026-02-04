PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: 26-Jähriger niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen einer Körperverletzung, zu der es Sonntag (01.02.2026) gegen 19.15 Uhr in Ehningen kam.

Ein 26-Jähriger besuchte eine Faschingsveranstaltung in der Turn- und Festhalle in der Schlossstraße. Als er sich im Eingangsbereich eines Festzeltes aufhielt, soll er von einem noch unbekannten Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Auch, als der 26-Jährige am Boden lag, soll der Unbekannte noch weiter auf ihn eingeschlagen haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erlitt der junge Mann leichte Verletzungen.

Der Täter wurde als etwa 170 cm groß mit normaler Statur beschrieben.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 15:43

    POL-LB: Weil der Stadt: zwei Verletzte nach Unfall auf der K1013

    Ludwigsburg (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (02.02.2026) auf der Kreisstraße 1013 (Malmsheimer Straße) bei Magstadt ereignete. Ein 21 Jahre alter VW-Lenker kam zwischen Weil der Stadt und Malmsheim aus noch ungeklärter Ursache auf die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:33

    POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: 25-Jähriger in Gegenverkehr geraten

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 25 Jahre alter Mercedes-Lenker am Montag (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr auf die Gegenfahrbahn, als er die Magstadter Straße in Maichingen in Richtung Magstadt entlangfuhr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 68-Jährigen. Anschließend prallte der 25-Jährige gegen einen hinter dem ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:26

    POL-LB: BAB 8 / Stuttgart: Verkehrsunfall mit Folgeunfällen führen zu kilometerlangem Stau

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (03.02.2026) kam es gegen 02:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 65.000 Euro. Aufgrund von Baumaßnahmen sicherte ein Lkw mit einem Verkehrssicherungsanhänger den rechten der drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren