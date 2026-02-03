PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: 25-Jähriger in Gegenverkehr geraten

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 25 Jahre alter Mercedes-Lenker am Montag (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr auf die Gegenfahrbahn, als er die Magstadter Straße in Maichingen in Richtung Magstadt entlangfuhr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 68-Jährigen. Anschließend prallte der 25-Jährige gegen einen hinter dem 68-Jährigen fahrenden 43 Jahre alten VW-Lenker. Der VW wiederrum wurde auf einen dahinterfahrenden Mercedes geschoben. Der

43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf einen fünfstelligen Betrag belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

