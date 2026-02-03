Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: 25-Jähriger in Gegenverkehr geraten

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 25 Jahre alter Mercedes-Lenker am Montag (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr auf die Gegenfahrbahn, als er die Magstadter Straße in Maichingen in Richtung Magstadt entlangfuhr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 68-Jährigen. Anschließend prallte der 25-Jährige gegen einen hinter dem 68-Jährigen fahrenden 43 Jahre alten VW-Lenker. Der VW wiederrum wurde auf einen dahinterfahrenden Mercedes geschoben. Der

43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf einen fünfstelligen Betrag belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell