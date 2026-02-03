PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Affalterbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 16.00 Uhr und 16.25 Uhr eignete sich am Montag (02.02.2026) in der Affalterbacher Straße in Marbach am Neckar eine Unfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen Mini, der auf einem Parkplatz in der Affalterbacher Straße stand. Durch den Unfall wurde das Heck des Mini beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Der Unbekannte machte sich nach dem Unfall kurzerhand aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Marbach am Neckar zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

