Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand am Montag (02.02.2026) bei einer Unfallflucht in der Rudolf-Diesel-Straße in Magstadt. Zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr dürfte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf Höhe eines Steinmetzbetriebes rangiert haben. Vermutlich nutzte er hierzu einen Parkplatz vor dem Betrieb und beschädigte beim Wenden einen geparkten Smart. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt fort. Die Einsatzkräfte entdeckten während der Aufnahme der Unfallflucht vor Ort eine kleine Menge Bauschutt, die der Unbekannte beim Aufprall eventuell verloren haben könnte. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.

