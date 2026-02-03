Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Verkehrsunfall mit Folgeunfällen führen zu kilometerlangem Stau

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (03.02.2026) kam es gegen 02:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 65.000 Euro. Aufgrund von Baumaßnahmen sicherte ein Lkw mit einem Verkehrssicherungsanhänger den rechten der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe ab. Mutmaßlich übersah ein 52-jähriger Lkw-Lenker sowohl die drei Vorwarner als auch den beleuchteten Sicherungsanhänger und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde die Sattelzugmaschine des 52-Jährigen stark beschädigt. Ebenso wurde der Sicherungsanhänger sowie dessen Zugfahrzeug erheblich beschädigt. Sowohl der Sicherungsanhänger als auch die Sattelzugmaschine mussten abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall trat Hydrauliköl aus, welches auf die Fahrbahn lief und durch eine Reinigungsmaschine gereinigt werden musste. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge, die bis in die frühen Morgenstunden andauerten, mussten temporär zwei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt werden. Hierdurch entstanden beim Einsetzen des Berufsverkehrs erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen sowie ein Stau von rund sechs Kilometern Länge.

Im Staugeschehen ereigneten sich zwei weitere Verkehrsunfälle. Gegen 04:55 Uhr übersah ein 56-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aufgestellte Warnbaken. Hierdurch stieß er gegen vier Warnbaken, die zur Absicherung der Unfallstelle aufgestellt waren und verursachte einen Sachschaden von rund 1.200 Euro. Gegen 05:10 Uhr stießen auf dem linken Fahrstreifen ein Sattelzug eines 67-Jährigen und ein BMW eines 39-Jährigen zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell