BPOLI L: Gesuchten Straftäter mit Drogen und verfälschten Papieren beim Ladendiebstahl erwischt

Leipzig (ots)

Gestern Abend wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Leipzig alarmiert: In einer Drogerie hatte ein Mann versucht, Waren im Wert von rund 450EUR zu stehlen. Bei seiner Kontrolle wies er sich mit einer verfälschten Anlaufbescheinigung aus. Auf der Wache am Hauptbahnhof stellten die Beamten dann fest, dass sich der 36-jährige Russe unerlaubt in Deutschland aufhält und mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Betrugs gesucht wurde.

Außerdem hatte der Mann ein Cliptütchen mit weißer, pulvriger Substanz bei sich.

Nach Vorführung beim Amtsgericht Leipzig wurde der Russe in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darüber hinaus wird gegen ihn wegen versuchten Diebstahls, unerlaubten Aufenthalts, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

