POL-LB: Weil der Stadt: zwei Verletzte nach Unfall auf der K1013

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (02.02.2026) auf der Kreisstraße 1013 (Malmsheimer Straße) bei Magstadt ereignete.

Ein 21 Jahre alter VW-Lenker kam zwischen Weil der Stadt und Malmsheim aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Seat einer 47-Jährigen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

