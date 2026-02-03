PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: zwei Verletzte nach Unfall auf der K1013

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (02.02.2026) auf der Kreisstraße 1013 (Malmsheimer Straße) bei Magstadt ereignete.

Ein 21 Jahre alter VW-Lenker kam zwischen Weil der Stadt und Malmsheim aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Seat einer 47-Jährigen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 15:33

    POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: 25-Jähriger in Gegenverkehr geraten

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 25 Jahre alter Mercedes-Lenker am Montag (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr auf die Gegenfahrbahn, als er die Magstadter Straße in Maichingen in Richtung Magstadt entlangfuhr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 68-Jährigen. Anschließend prallte der 25-Jährige gegen einen hinter dem ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:26

    POL-LB: BAB 8 / Stuttgart: Verkehrsunfall mit Folgeunfällen führen zu kilometerlangem Stau

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (03.02.2026) kam es gegen 02:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 65.000 Euro. Aufgrund von Baumaßnahmen sicherte ein Lkw mit einem Verkehrssicherungsanhänger den rechten der drei ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:09

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Affalterbacher Straße

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen 16.00 Uhr und 16.25 Uhr eignete sich am Montag (02.02.2026) in der Affalterbacher Straße in Marbach am Neckar eine Unfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen Mini, der auf einem Parkplatz in der Affalterbacher Straße stand. Durch den Unfall wurde das Heck des Mini ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren