Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verkehrsunfallflucht: Schwarzer SUV gesucht; Diesel aus Traktor abgezapft: Polizei sucht Zeugen!; Zeugensuche nach Diebstahl von Werkzeug und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Nach Verkehrsunfallflucht: Schwarzer SUV gesucht - Hanau

(me) Am späten Montagnachmittag kam es in der Hanauer Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei nun nach dem Verursacher sucht und die Öffentlichkeit um Hinweise bittet. Gegen 17.40 Uhr befuhr eine VW-Lenkerin die Friedrich-Ebert-Anlage und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich zur Westerburgstraße nach links in diese einzubiegen. Hinter der Dame befand sich ein weiterer Autofahrer, dem dies offenbar zu langsam ging. Beim Ausscheren von der rechten auf die linke der beiden Abbiegerspuren touchierte er den Touran der 21-Jährigen und beschädigte diesen hierdurch. Bei dem Auto des Verursachers soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Insbesondere sucht die Polizei nach der Fahrzeugführerin, welche die Touran-Fahrerin auf den Zusammenstoß aufmerksam machte. Die Dame und weitere Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

2. Diesel aus Traktor abgezapft: Polizei sucht Zeugen! - Gelnhausen

(fg) Zwischen Montagvormittag, 10 Uhr und Dienstagmorgen, 7.45 Uhr, wurde auf einer Großbaustelle in der Lagerhausstraße im Ortsteil Hailer ein Diesel-Diebstahl verübt. Unbekannte Täter schraubten den Tankdeckel eines dort abgestellten Traktors auf und zapften anschließend rund 350 Liter Diesel ab. Das Gefährt stand zum Tatzeitpunkt unter der Brücke im Bereich der Westspange. Aufgrund der großen Menge an entwendetem Diesel gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren sind. Vor Ort wurden zudem verschiedene Reifenspuren festgestellt, die jedoch nicht eindeutig verifiziert werden konnten. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Gelnhausen bittet Zeugen, die in der angegebenen Zeit Verdächtiges in der Lagerhausstraße oder im Bereich der Westspange beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegengenommen.

3. Zeugensuche nach Diebstahl von Werkzeug - Bad Soden-Salmünster

(cb) Von einer Baustelle in der Breslauer Straße (einstellige Hausnummern) nahmen bislang Unbekannte Werkzeuge im Wert von knapp 40.000 Euro mit. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Langfinger zwischen Montag, 15.30 Uhr und Dienstag, 7.50 Uhr, Zutritt in den Rohbau. Hier klauten sie dann mehrere Werkzeuge, Schutzausrüstung sowie zwei Rüttelplatten. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten, ist nun ebenfalls Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Beamten des Fachkommissariats.

4. Vermisste wieder da - Jossgrund

Die seit Montag vermisste 13-jährige Schülerin konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

Offenbach, 04.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell