Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 53-Jähriger soll sein Gegenüber beleidigt haben; Vorwurf des Ladendiebstahls und der gefährlichen Körperverletzung: Schnelle Festnahme eines 17-jährigen Tatverdächtigen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 53-Jähriger soll sein Gegenüber beleidigt haben - Offenbach

(cb) Scheinbar störte sich ein 53-jähriger Offenbacher an einem Wahlplakat, welches in der Wilhelmsstraße (30er-Hausnummern) angebracht war, denn er soll am Samstagvormittag versucht haben, dieses selbstständig zu entfernen. Gerade als er dabei war, die Befestigung des Plakates zu lösen, sprach ihn gegen 10.20 Uhr ein 48 Jahre alter Passant an. Der Ältere soll daraufhin sein Gegenüber mehrfach beleidigt haben. Des Weiterhin habe er versucht, nach dem Mann zu schlagen. Die hinzugerufenen Ordnungshüter nahmen den Offenbacher mit aufs Revier, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung zu. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Beamten des Polizeireviers in Offenbach.

2. Blauer Audi beschädigt: Hinweise erbeten - Mühlheim am Main

(me) Die linke Stoßstange eines blauen Kombis wurde im Verlauf des Montags durch einen bislang unbekannten Wagenlenker beschädigt. Da der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ermittelt die Polizei aus Mühlheim am Main nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr touchierte der Unbekannte den Audi A6 und hinterließ an diesem einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Kollision ereignete sich auf einem Parkplatz in der Büttnerstraße (einstellige Hausnummern). Hinweisgeber melden sich auf der Wache der Station unter der Rufnummer 06108 6000-0.

3. Vorwurf des Ladendiebstahls und der gefährlichen Körperverletzung: Schnelle Festnahme eines 17-jährigen Tatverdächtigen - Obertshausen

(me) Polizeibeamte aus Heusenstamm nahmen in der Nacht zu Mittwoch nach einem vorausgegangenen mutmaßlichen Ladendiebstahl zeitnah einen Tatverdächtigen fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 17-Jährige gegen 23.20 Uhr einen Imbiss in der Bahnhofstraße betreten und dort mehrere Spirituosen an sich genommen haben. Beim Versuch, den Laden ohne die eingesteckten Waren zu verlassen, wurde der junge Mann durch zwei Mitarbeiter des Ladens aufgehalten. Um sich den beiden zu entziehen, habe der Heranwachsende Pfefferspray versprüht und seine beiden Kontrahenten hierdurch verletzt. Die hinzugerufenen Ordnungshüter konnten den Jugendlichen zügig festnehmen und nahmen ihn mit auf die Polizeistation. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm.

4. Plakate beschmiert: Zeugensuche der Polizei - Seligenstadt

(me) Unbekannte beschmierten in den vergangenen Tagen mehrere Wahlplakate in Seligenstadt. Zwischen Samstag (31. Januar), 10 Uhr und Montag, 12 Uhr, hatten es die Übeltäter auf zwei Banner in der Straße "An der Lache" im Stadtteil Froschhausen abgesehen. In einem weiteren Fall, der sich zwischen Montag, 12 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, in der Ellenseestraße ereignete, wurden ebenfalls Plakate mit schwarzer Farbe versehen. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen melden sich bitte über die Hotline der Kripo (069 8098-1234) bei den Beamten.

Offenbach, 04.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

