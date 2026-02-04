POL-OF: Schutz vor digitaler Abzocke, Betrug und Trickdiebstahl: Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren
Maintal (ots)
(fg) Betrüger werden zunehmend raffinierter, geben sich etwa am Telefon als Polizeibeamte aus und fordern die Übergabe von Geld oder Wertsachen "zu Sicherungszwecken". Sie klingeln an der Haustür und behaupten sie seien Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder sonstige Dienstleister, um so Zugang zur Wohnung zu erlangen.
Doch nicht nur in der realen Welt lauern Gefahren. Auch im Internet versuchen Betrüger über gefälschte Anrufe, manipulierte E-Mails oder QR-Codes an persönliche Daten und Geld zu gelangen. Dabei führen sie die Betroffenen auf täuschend echt aussehende Fake-Websites.
Um sich gegen solche Betrugsmaschen zu wappnen, laden der Sicherheitsberater für Senioren der Stadt Maintal und das Polizeipräsidium Südosthessen zu einer Informationsveranstaltung ein. Hier erfahren Seniorinnen und Senioren alles Wichtige zu aktuellen Betrugsformen und erhalten praktische Tipps zum Schutz vor Trickdiebstahl und digitaler Abzocke.
Wann: 19. Februar 2026, 14 Uhr (Dauer circa 90 Minuten)
Wo: Stadt Maintal, Sitzungssaal im 2. Stock, Klosterhofstr. 4-6
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).
Offenbach, 04.02.2026, Pressestelle, Felix Geis
