Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überfall auf Kiosk: Schnelle Festnahme zweier Tatverdächtiger -Untersuchungshaft angeordnet

Obertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen:

(lei) Nach einem Überfall auf einen Kiosk in der Bahnhofstraße am Donnerstagabend (29.01.) durch zwei dunkel gekleidete, maskierte Personen ist der Polizei eine schnelle Festnahme gelungen. Zwei tatverdächtige junge Männer konnten kurz nach der Tat gestellt sowie Beweismittel sichergestellt werden.

Den beiden Heranwachsenden im Alter von 20 und 21 Jahren wird zur Last gelegt, das Geschäft gegen 21.30 Uhr betreten und einen Mitarbeiter unter Vorhalt von Messern bedroht zu haben, ehe einer von ihnen Geld aus der Kasse an sich genommen habe. Bei Verlassen des Kiosks soll der Angestellte zudem mit Pfefferspray attackiert worden sein, ehe beide in Richtung des S-Bahnhofes flüchteten.

Herbeieilende Polizeistreifen konnten im Zuge der Fahndung wenig später die beiden Beschuldigten festnehmen. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten neben zwei Messern auch mögliche Tatbekleidung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - wurde er am Freitag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten unter anderem wegen des Verdachts schweren Raubes und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Beide sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen gegen sie dauern an. Hierzu sucht die Offenbacher Kriminalpolizei nach weiteren Zeugen (069 8098-1234).

Hinweis für Medienschaffende: Bitte richten Sie Fragen zu dieser Meldung an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach, E-Mail: pressesprecher@sta-offenbach.justiz.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell