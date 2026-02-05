PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl in Mainz-Gonsenheim

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Rektor-Forestier-Straße im Stadtteil Mainz-Gonsenheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses.

Der Geschädigte befand sich in seiner Erdgeschosswohnung, als er durch Klopfen an einem Fenster auf eine bislang unbekannte Frau aufmerksam wurde. Diese deutete auf die Hauseingangstür. Nachdem der Mann die Tür geöffnet hatte, gab sich die Frau als Taxifahrerin aus und schilderte eine angebliche Notsituation: Eine Bewohnerin des Hauses habe ihren Wohnungsschlüssel in ihrem Taxi vergessen. Unter diesem Vorwand bat sie um Schreibmaterial.

Als sich der Geschädigte in seine Wohnung begab, um dem Anliegen nachzukommen, folgte ihm die Frau unaufgefordert. Innerhalb der Wohnung nutzte sie ein Tuch, mit dem sie mehrfach auffällig wedelte, um unbemerkt einer weiteren unbekannten Frau den Zutritt zu ermöglichen. Der Bewohner bemerkte das Vorgehen rechtzeitig und forderte beide Frauen auf, die Wohnung umgehend zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie nach.

Im Anschluss stellte der Geschädigte fest, dass in seinem Schlafzimmer mehrere Schubladen geöffnet worden waren. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf das Phänomen des Trickdiebstahls hin. Täterinnen und Täter verschaffen sich häufig unter dem Vorwand einer Hilfs- oder Notsituation Zutritt zu Wohnungen, um dort gezielt nach Wertgegenständen zu suchen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, unbekannten Personen keinen Zutritt zu ihren Wohnräumen zu gewähren und bei verdächtigen Situationen umgehend die Polizei zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

