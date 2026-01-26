Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesucht und Diebesgut im Kofferraum: Zivilstreife nimmt berauschten Autofahrer ohne Führerschein fest

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Den richtigen Riecher hatten Zivilfahnder der Kasseler Kripo am Samstagabend, als sie sich im Stadtteil Unterneustadt zur Kontrolle eines VW entschieden. Wie sich herausstellte, hatte sich der 38-jährige Fahrer nicht nur unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein hinters Steuer seines nicht versicherten Autos gesetzt, er wurde auch noch mit einem Haftbefehl gesucht und hatte mutmaßliches Diebesgut bei sich. Auf den im Landkreis Kassel wohnenden Mann kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu.

Gegen 20:30 Uhr waren die Beamten in der Dresdener Straße auf den VW Golf aufmerksam geworden, da das ältere Fahrzeug augenscheinlich nicht in einem verkehrssicheren Zustand war. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die Zivilfahnder dann nicht schlecht: Sowohl der 38-Jährige selbst, als auch sein Führerschein und seine Kennzeichen waren zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Nötigung vor, sein Führerschein sollte zur Durchsetzung eines verhängten Fahrverbotes sichergestellt werden und die Kennzeichen waren zur Entstempelung ausgeschrieben, da der VW bereits seit Mai 2025 nicht mehr versichert war. Außerdem lagen deutliche Anzeichen dafür vor, dass der 38-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Als sei das noch nicht genug, fanden die Beamten in dem VW neben mehr als 10 Gramm Amphetaminen und Utensilien zum Drogenkonsum auch noch Gegenstände, die vermutlich aus Straftaten stammten. So wurden unter anderem mehrere Goldmünzen, Goldschmuck und zwei noch originalverpackte, hochwertige Smartphones sichergestellt. Der 38-Jährige wurde festgenommen und musste die Polizisten auf das Revier begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Durch die Zahlung der in dem Haftbefehl geforderten 1.200 Euro, konnte der 38-Jährige zumindest verhindern, dass er direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Sein Führerschein und die Kennzeichenschilder des VW wurden ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen, insbesondere die Zuordnung des mutmaßlichen Diebesguts, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell