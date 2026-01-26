Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verletzt Mann bei Raubversuch nahe Goethestern: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zeugen eines Raubversuchs, der sich in der Nacht von Samstag auf den gestrigen Sonntag in der Pestalozzistraße in Kassel ereignet hat, suchen derzeit die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Das Opfer, ein 63-jähriger Mann aus Kassel, war nach seiner Schilderung kurz nach Mitternacht gemeinsam mit seiner Ehefrau zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als nahe dem Goethestern ein unbekannter Mann auf ihn zukam, ihn bedrängte und Geld von ihm forderte. Als der Kasseler der Forderung nicht nachkam, schlug ihm der Unbekannte plötzlich mehrfach mit der Faust ins Gesicht, bis er zu Boden ging. Anschließend versuchte der Täter auf das laut um Hilfe rufende Opfer einzutreten, bis die Ehefrau dazwischenging, woraufhin er ohne Beute die Flucht in Richtung Friedrich-Ebert-Straße ergriff. Der 63-Jährige erlitt bei dem Raubüberfall leichte Verletzungen im Gesicht. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, 1,75 bis 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen hellen Haaren, die leicht gelockt waren, gehandelt haben. Der mit osteuropäischem Akzent sprechende Täter trug eine Jeans und eine hellblaue Daunenjacke, so das Opfer.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell