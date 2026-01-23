PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 15-Jährige aus Offenbach ist wieder da

Kassel (ots)

Offenbach/ Kassel:

Die vermisste 15-Jährige aus Offenbach, deren Aufenthalt auch in Kassel vermutet wurde, ist wieder da. Sie konnte inzwischen wohlbehalten in Mittelhessen aufgefunden werden (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6202602).

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Jugendlichen unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto der 15-Jährigen aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren