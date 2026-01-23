Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 15-Jährige aus Offenbach ist wieder da
Kassel (ots)
Offenbach/ Kassel:
Die vermisste 15-Jährige aus Offenbach, deren Aufenthalt auch in Kassel vermutet wurde, ist wieder da. Sie konnte inzwischen wohlbehalten in Mittelhessen aufgefunden werden (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6202602).
Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Jugendlichen unterstützt haben.
Medienvertreter werden gebeten, das Foto der 15-Jährigen aus den Berichterstattungen zu entfernen.
