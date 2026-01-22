Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Verletzte bei zwei Unfällen auf A44 bei Zierenberg: Autobahn in Richtung Dortmund derzeit voll gesperrt

Kassel (ots)

Autobahn 44 / Zierenberg (Landkreis Kassel):

Nach zwei Verkehrsunfällen mit vier Verletzten ist die Autobahn 44 bei Zierenberg derzeit zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Breuna wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Wie die eingesetzten Beamten der Baunataler Autobahnpolizei berichten, hatte sich der erste Unfall gegen 9:40 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war der Fahrer eines Lkws auf der Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs, als vermutlich ein Reifen platzte und er die Kontrolle über seinen mit leeren Glasflaschen beladenen Sattelzug verlor. Der Lkw geriet auf den linken Fahrstreifen und drückte dort einen VW gegen die Mittelschutzplanke. Dabei wurde der Fahrer des Lkw leicht verletzt und anschließend zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn ist seit dem Unfall voll gesperrt, ein Ende der Sperrung ist aktuell nicht abzusehen. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Etwa eine halbe Stunde danach ereignete sich etwa in gleicher Höhe in der Gegenrichtung ein weiterer Unfall, als die Fahrerin eines Mitsubishis aus bislang unbekannten Gründen abbremste. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand konnte die nachfolgende Fahrerin eines Fords nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Mitsubishi auf. Dabei wurden die beiden Frauen sowie ein Mitfahrer aus dem Ford vermutlich leicht verletzt und wurden ebenfalls zur Abklärung in Krankenhäuser gebracht. Da auch hier beide Fahrzeuge stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit waren, musste auch die Fahrbahn in Richtung Kassel bis etwa 11 Uhr voll gesperrt werden.

