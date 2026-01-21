Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Berauschter E-Scooter-Fahrer flüchtet und führt Polizei zu einem mit Haftbefehl gesuchten Mann

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Flucht eines berauschten 40-jährigen Fahrers eines Elektrorollers in der Kasseler Innenstadt wurde am gestrigen Nachmittag einem mit Haftbefehl gesuchten 52-jährigen Mann zum Verhängnis.

Wie die Beamten des Polizeirevieres Mitte berichten, waren sie gegen 15:45 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt in der Du-Ry-Straße unterwegs und wollten einen vorbeifahrenden Mann auf einem Elektroscooter kontrollieren. Der E-Scooter-Nutzer ignorierte die Anhaltesignale der Polizeibeamten, flüchtete und konnte sich fürs Erste der angestrebten Kontrolle entziehen. Weitere Streifen wurden zur Fahndung hinzugezogen, woraufhin der Mann kurze Zeit später im Nahbereich des Staatstheaters gestellt und kontrolliert werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der 40-jährige Flüchtige alkoholisiert war und eigenen Angaben nach Kokain konsumiert hatte. Der berauschte E-Roller-Fahrer führte die eingesetzten Streifen im Rahmen seiner Flucht zu einem 52-jährigen Bekannten, welcher daraufhin gleichermaßen einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Überprüfung ergab, dass gegen den Bekannten des berauschten Flüchtigen ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorliegt. Dieser wurde im vorherigen Jahr rechtskräftig wegen Körperverletzung verurteilt, konnte die offene Geldstrafe nicht zahlen und muss nun seine Strafe im Rahmen einer 1,5-monatigen Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden verbüßen. Der berauschte Fahrer des Elektrorollers wurde zwecks Blutentnahme zum nächstgelegenen Polizeirevier Mitte verbracht. Ein am Kontrollort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Der E-Scooter-Fahrer muss sich nun wegen dem Besitz und Erwerb von Kokain, sowie dem Fahren unter Alkohol und dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell