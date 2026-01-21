Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: GPS-Geräte von zwei Traktoren in Immenhausen gestohlen: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannte Täter

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Auf die GPS-Technik zweier Traktoren hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht auf den gestrigen Dienstag in Immenhausen abgesehen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen 21 und 9 Uhr. In dieser Zeit verschafften sich die Täter Zutritt zur Scheune eines an der Grebensteiner Straße gelegenen, landwirtschaftlichen Betriebes. Indem sie die Diebstahlsicherung aufbrachen, gelang es den Unbekannten anschließend, die GPS-Technik von zwei Traktoren der Marke John Deere zu entwenden. Mit der erbeuteten Elektronik, bestehend aus Antennen, Monitoren und weiterem Zubehör im Wert von mehreren zehntausend Euro ergriffen sie schließlich die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Polizeistation Hofgeismar suchen Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter Tel. 05671-99280 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell