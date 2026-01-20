Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geschwindigkeitskontrollen vor Wolfhager Schule werden berauschter Autofahrerin zum Verhängnis

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Ein positives Fazit zogen Beamte der Polizeistation Wolfhagen am gestrigen Montagnachmittag bei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich einer Schule in der Wolfhager Kurfürstenstraße: Von rund 250 Autofahrern war erfreulicherweise keiner zu schnell unterwegs. Einer 37 Jahre alten Frau wurde die Polizeikontrolle trotzdem zum Verhängnis. Sie fuhr zwar nicht zu schnell, hatte sich aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinters Steuer gesetzt. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.

Die Messungen mit Handlasermessgerät fanden in der Zeit von 15:30 bis 16:30 Uhr vor der Walter-Lübcke-Schule statt. Dort war der Großteil der gemessenen Verkehrsteilnehmer sogar deutlich langsamer unterwegs als mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde. Parallel zur Überwachung der Geschwindigkeit führten die Beamten zur Steigerung der Verkehrssicherheit auch allgemeine Verkehrskontrollen durch, bei denen sie die Fahrer und Insassen überprüften. So auch bei der 37-Jährigen aus Wolfhagen, bei der die Polizisten gewisse Auffälligkeiten feststellten. Ein Drogenvortest bestätigte schließlich den Verdacht, dass die Frau unter Drogeneinfluss stehen könnte und reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Sie musste die Streife daraufhin in ein Krankenhaus begleiten, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die 37-Jährige muss sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten.

