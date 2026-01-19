Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Möbeltresor und Bargeld bei Einbrüchen in Baunatal und Zierenberg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal und Zierenberg (Landkreis Kassel):

Bei Einbrüchen in zwei Wohnhäuser in Baunatal und Zierenberg wurden in der Nacht zu Samstag unter anderem ein Möbeltresor und Bargeld entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben, bislang unbekannten Täter gehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die beim zuständigen Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel geführt werden.

Zunächst hatte sich am späten Freitagabend der Bewohner eines Einfamilienhauses in Baunatal-Altenbauna bei der Polizei gemeldet. Wie er den am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes gegenüber angab, hatte er früher am Abend, gegen 18:30 Uhr, das Haus in der Baunsbergstraße verlassen. Als er gegen 23:30 Uhr zurückkehrte, hatte er dann den Einbruch festgestellt. In der Zwischenzeit hatten die unbekannten Täter die Kellertür auf der Rückseite des zwischen den Straßen "Am Fuchsberg" und "Am Brehmenacker" gelegenen Gebäudes aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und öffneten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen zahlreiche Schränke und Kommoden. Mit Bargeld, Schmuck sowie einem Smartphone und einem Tablet flüchteten die Diebe schließlich durch die Kellertür in unbekannte Richtung.

Im weiteren Verlauf der Nacht kam es dann in Zierenberg zu einem weiteren Einbruch. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen Mitternacht und 8 Uhr in der Straße "Friedrichstein". Auch in diesem Fall gelangten die unbekannten Täter durch eine aufgebrochene Kellertür in das Wohnhaus, wo sie in einem Büroraum einen Möbeltresor aus der Wand brachen. Mit ihrer Beute verließen sie anschließend das Haus durch die Eingangstür, wo sich ihre Spur verliert.

Wer in der Nacht zu Samstag im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder den Ermittler des K21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell