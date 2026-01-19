Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher entwenden Tablets aus Grundschule: Polizei sucht Zeugen in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal-Altenbauna:

In Altenbauna sind Unbekannte am Wochenende in eine Grundschule eingebrochen und haben mehrere Tablets gestohlen. Die Täter beabsichtigte darüber hinaus einen Computerbildschirm zu entwenden, ließen diesen aber letztendlich im Rahmen ihrer Flucht innerhalb des Schulgebäudes zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern.

Zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr und Samstagnachmittag, 16:00 Uhr betraten die Einbrecher das Schulgelände in der Akazienallee. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangen die Unbekannten über eine unverschlossene Seitentür ins Innere der Schule. Innerhalb der Bildungseinrichtung öffneten die Täter gewaltsam eine Tür zum Lehrerzimmer, trieben dort ihr Unwesen und griffen sich schließlich einen Teilbestand der schuleigenen Tablets. Anschließend durchsuchten die Einbrecher zahlreiche Räumlichkeiten der Grundschule nach weiteren Wertsachen, wurden allerdings nicht fündig. Die Täter verließen die Grundschule vermutlich wieder über denselben Seiteneingang und entfernten sich über das Außengelände hinweg in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbruchsdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

