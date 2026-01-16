Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Brände von Gartenhütten in einer Nacht: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am Mittwochabend und in der Nacht zum gestrigen Donnerstag kam es auf dem ehemaligen Gelände eines Kleingartenvereins in Kassel-Bettenhausen zu gleich zwei Bränden. In beiden Fällen gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und suchen nach Zeugen.

Zunächst hatte ein Autofahrer am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, Rauch von dem Gelände an der Lilienthalstraße aufsteigen sehen und sofort die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, stand eine gemauerte Gartenhütte bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und musste in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden. Einige Stunden später, gegen 4:20 Uhr, bemerkte dann eine Streife des Polizeireviers Ost abermals Rauch und Flammen auf dem Gelände. Wie sich herausstellte, brannte in unmittelbarer Nähe zu dem ersten Brandort eine weitere Gartenhütte, welche ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht wurde. Beide Hütten wurden bei durch die Flammen vollständig zerstört. Die Ermittler des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich des ehemaligen Kleingartenvereins verdächtige Personen beobachtet haben oder anderweitig Hinweise auf die Verursacher der Brände geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell