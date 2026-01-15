Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunken Hose und Feuerwerk geklaut: Ladendiebe greifen Kaufhausdetektiv an

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zwei 21 und 36 Jahre alte Männer haben am gestrigen Mittwochabend vergeblich versucht, eine Hose und Kinderfeuerwerk aus einem Kaufhaus in der Kasseler Innenstadt zu entwenden. Nachdem die stark alkoholisierten Diebe dabei von einem Ladendetektiv erwischt worden waren, griffen sie diesen obendrein noch an. Schließlich wurden beide von der Polizei festgenommen und müssen sich jetzt wegen Räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Wie der Detektiv des Kaufhauses in der Oberen Königsstraße später einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Mitte gegenüber angab, war er gegen 18 Uhr auf die Männer aufmerksam geworden. Als einer der beiden das Geschäft wieder verlassen wollte, habe der Ladendetektiv ihn angesprochen und aufgefordert, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen. Noch während der 36-Jährige eine Hose, die er offenbar entwenden wollte, aus dem Rucksack holte, soll sein 21 Jahre alter Begleiteter nur wenige Meter entfernt versucht haben, Kinderfeuerwerk aus der Verpackung zu nehmen und in seine Tasche zu stecken. Doch auch dabei wurde er von dem Kaufhausdetektiv beobachtet und musste seine Beute umgehend wieder herausgeben. Um den Laden verlassen zu können, griff der 21-Jährige daraufhin auch noch den Ladendetektiv an, der dabei aber glücklicherweise unverletzt blieb. Kurz darauf wurden die beiden Männer dann durch die Polizeistreife festgenommen. Bei dem in Kassel wohnhaften 21-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,2 Promille, bei seinem 36-jährigen Komplizen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg sogar fast 2,7 Promille. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell