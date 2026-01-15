Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Mehrfamilienhaus in Westendstraße mit drei Verletzten: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Mittwochmittag hat im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Westendstraße Unrat gebrannt. Dabei wurden drei Bewohner verletzt, die offenbar Rauchgase eingeatmet hatten. Sie wurden für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 12:30 Uhr hatten Bewohner des Gebäudes Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin brennenden Unrat auf einem Treppenabsatz des Kellerabgangs vor und konnten diesen schnell löschen. So entstand hauptsächlich ein Schaden durch die Verrußungen im Treppenhaus, der auf rund 5.000 Euro geschätzt wurde. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet, anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Branddelikte zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Derzeit gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandlegung aus. Zur Aufklärung des Falls bitten sie um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

