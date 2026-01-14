Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Wohnhausbrand mit tödlich verletzter Person in Reinhardshagen

Kassel (ots)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel):

Am heutigen Mittwochnachmittag kam es gegen 15 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in Reinhardshagen-Veckerhagen. Wie eine Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, stand das Gebäude bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Nach Abschluss der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in dem Wohnhaus eine leblose Person vor, für die leider jede Hilfe zu spät kam. Die weiteren Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Person und zur Brandursache werden von den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell