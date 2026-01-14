Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohnerin bei Brand von Wohnhaus in Schauenburg verletzt: Kein Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Schauenburg-Breitenbach wurde in der Nacht zum heutigen Mittwoch eine 79-jährige Bewohnerin verletzt. Sie wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär dort aufgenommen. Die Seniorin hatte um kurz nach 3 Uhr das Feuer bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert. Wie die noch in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, war der vermutlich im Bereich des Schlafzimmers ausgebrochen. Von dort haben sich die Flammen dann weiter ausgebreitet. Die Seniorin konnte das Haus zwar rechtzeitig verlassen, hatte dabei aber bereits Rauchgase eingeatmet. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar, der entstandene Schaden beläuft sich ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge auf rund 200.000 Euro. Die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 haben die Brandstelle im Laufe des heutigen Tages aufgesucht. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch nicht abschließend geklärt, es könnte aber durch ein zu stark erhitztes Kirschkernkissen im Bett ausgelöst worden sein. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell