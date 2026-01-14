Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Seniorin mit Schockanruf betrogen: Polizei sucht Zeugen in Obervellmar

Kassel (ots)

Vellmar - Obervellmar:

Mittels eines sogenannten Schockanrufs haben dreiste Betrüger am Dienstagnachmittag mehrere Tausend Euro und Schmuck von einer Seniorin aus Obervellmar erbeutet. Die hochbetagte Frau hatte gegen 15:00 Uhr einen Anruf auf dem Festnetzanschluss erhalten, bei dem sich einer der Täter als Sohn der älteren Dame ausgab und behauptete, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei ein Mensch zu Tode gekommen, weshalb ihm nun eine Gefängnisstrafe drohe. Zwei weitere Betrüger übernahmen die Gesprächsführung, gaben sich als Polizeibeamter und Staatsanwalt aus und erklärten, dass nur durch die Zahlung einer Kaution die Haft abgewendet werden könne. Aufgrund des hohen Drucks, den die Täter am Telefon ausübten, suchte die unter Schock stehende Frau daraufhin Bargeld und Schmuck zusammen. Beides übergab sie schließlich an einen von der Täterbande beauftragten Boten, welcher sich mittels vorher festgelegten Kennworts legitimierte und etwa gegen 16:30 Uhr an ihrer Haustür erschien. Erst als die Seniorin nach der erfolgten Übergabe eigenständig ihren Sohn telefonisch kontaktierte, flog der Betrug auf.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Sie bitten um Hinweise auf den Geldabholer, bei dem es sich um einen etwa Mitte 20 - Mitte 30 Jahre alten, schlanken Mann gehandelt haben soll. Er soll dunkle kurze Haare haben, etwa 160 cm groß und mit einem dunklen Mantel bekleidet gewesen sein.

Wer am Dienstagnachmittag im Bereich des Wohngebietes zwischen Nordstraße und dem Rathausplatz Vellmar verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell