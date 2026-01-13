Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und Kita nach den Ferien: Zahlreiche Verstöße in Baunatal und Kirchditmold festgestellt

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

Nachdem für die Schülerinnen und Schüler in Hessen gestern nach den Weihnachtsferien wieder der Schulbetrieb startete, haben die Bediensteten des Radarkommandos der Kasseler Polizei am heutigen Dienstag gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar Geschwindigkeitsmessungen im Bereich von vier Schulen und einer Kita durchgeführt. In der Zeit von 7:00 bis 13:30 Uhr überprüften sie das Tempo der Verkehrsteilnehmer nahe der Wilhelm-Leuschner-Schule in Niestetal-Heiligenrode und der Kindertagesstätte in Helsa-Eschenstruth, an der Grundschule Obervellmar sowie im Bereich der Theodor-Heuss-Schule in Baunatal und der Grundschule im Kasseler Stadtteil Kirchditmold.

Mit den Kontrollen sollte insbesondere die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler erhöht werden, die im Straßenverkehr besonders gefährdet sind. Trauriger Spitzenreiter des heutigen Kontrolltages war ein Verkehrsteilnehmer in Vellmar, der mit 52 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs war. Bei den Kontrollen in Heiligenrode, Eschenstruth und Obervellmar waren 29 der 1700 gemessenen Fahrzeuge zu schnell, was einer niedrigen Überschreitungsrate von 1,7 Prozent entspricht. Deutlich über dem Durchschnitt vergangener Messungen lag dagegen der Anteil der zu schnell Fahrenden in Baunatal und Kirchditmold. Während dort insgesamt 660 Fahrzeuge durch die Messstellen fuhren, blitze es bei 61 von ihnen, was einer Überschreitungsrate von über 9 Prozent entspricht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell