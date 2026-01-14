Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwölfjährige durch unbekannten Täter in Straßenbahn belästigt: Zeugen im Bereich der Nordstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Dienstagnachmittag ein zwölfjähriges Mädchen in einer Straßenbahn in der Kasseler Nordstadt sexuell belästigt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel suchen nun nach Zeugen der Tat, die sich gegen 13:20 Uhr im Bereich der Unteren Königsstraße und der Holländischen Straße ereignet hatte. Das Opfer war an der Haltestelle "Am Stern" in die Straßenbahn gestiegen, die weiter in Richtung Halitplatz fuhr. Wie die Zwölfjährige später der Polizei gegenüber angab, habe der etwa 30 Jahre alte Täter in der vollen Bahn hinter ihr gestanden und sie unsittlich am Gesäß berührt. Dabei stand das verängstigte Mädchen so stark unter dem Eindruck des Erlebten, dass sie sich anderen Fahrgästen gegenüber nicht bemerkbar machte. An der Haltestelle "Halitplatz" verließ die Zwölfjährige dann die Bahn wieder, während der Unbekannte weiterfuhr. Zu Hause vertraute sich das Mädchen seiner Mutter an und sie informierten die Polizei, die nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Der unbekannte Täter soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, einen dunkleren Hautteint, eine große Nase mit auffälligem Höcker und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Jacke. Wer die Tat beobachtet hat oder der Polizei Hinweise auf den Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell