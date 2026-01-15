Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Wohnhausbrand mit tödlich verletzter Person in Reinhardshagen: Verstorbener konnte identifiziert werden

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 14.01.2025, um 16:33 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6196509 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Brand)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel):

Nachdem es am gestrigen Mittwochnachmittag in Reinhardshagen-Veckerhagen zu einem Brand kam, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde, haben die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kriminalpolizei Kassel noch am selben Tag die Brandstelle aufgesucht und die Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen aufgenommen. Entgegen der Erstmeldung handelt es sich bei dem Gebäude um ein Mehrfamilienhaus, wobei sich der Brand nur auf eine der Wohnungen beschränkt hat. Die tot aufgefundene Person konnte zwischenzeitlich als der 67-jährige Mieter der Wohnung identifiziert werden. Die Ursache des Brandes, der seinen Ursprung im Wohnzimmer des Verstorbenen hatte, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Ob möglicherweise ein technischer Defekt brandursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, in die auch Sachverständige des Hessischen Landeskriminalamts eingebunden sind. Die betroffene Wohnung bleibt weiter beschlagnahmt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen des Kommissariats 11 dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell