Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohner ertappt Einbrecher in seinem Haus: Zeugen in Baunsbergstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Offenbar nicht mit einem anwesenden Bewohner gerechnet hat ein bislang unbekannter Täter, die am gestrigen Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Baunsbergstraße in Kassel, nahe der Odenwaldstraße, eingebrochen ist und dabei ertappt wurde. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte der Täter gegen 10:50 Uhr an dem Haus geklingelt. Da ihm nicht geöffnet wurde, ging er offenbar davon aus, dass er ungestört ist. Über eine Terrassentür stieg der Täter in das Gebäude ein und begann anschließend, die Räume nach Wertsachen zu durchsuchen. Nachdem der ungebetene Gast auf den Bewohner getroffen war, der verdächtige Geräusche aus dem 1. Stock hörte und nach dem Rechten sah, verließ er das Haus eilig ohne Beute. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte leider nicht zur Festnahme des Einbrechers, bei dem es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild, Mütze, beigefarbener Jacke und einer quer über der Brust getragenen Bauchtasche gehandelt haben soll.

Zeugen, die am gestrigen Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben und der Polizei Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell