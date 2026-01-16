Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Zwei Einbrecher werden durch Bewohnerin gestört und flüchten: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Südstadt
Kassel (ots)
Kassel-Südstadt:
Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung im Philosophenweg in der Kasseler Südstadt sucht die Kriminalpolizei nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Die Tat hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 19:00 Uhr ereignet. Die Einbrecher hatten mit unbekanntem Werkzeug die Scheibe einer Terrassentür zum Bersten gebracht und waren so in das Gebäude eingestiegen, wo sie mehrere Räume nach Wertsachen durchsuchten.
Als die nichts ahnende Bewohnerin in die vertrauten vier Wände zurückkam, wurde diese umgehend auf ein brennendes Licht in einer ihrer Räumlichkeiten aufmerksam. Da die ungebetenen Gäste offenbar die Rückkehr der Dame bemerkten, ergriffen sie schlagartig die Flucht. Die Frau konnte noch den zweiten der beiden Täter wahrnehmen, als dieser aus dem geöffneten Fenster des beleuchteten Raumes flüchtete. Die beiden männlichen Einbrecher verschwanden durch den Gartenbereich in unbekannte Richtung und konnten trotz der ungewollt frühzeitigen Flucht eine Auswahl an Schmuck der Bewohnerin entwenden.
Die weiteren Ermittlungen werden beim für Wohnungseinbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.
