Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Berauschter Autofahrer ohne Führerschein rammt auf Flucht vor Polizei mehrere Autos: 28-Jähriger verletzt Polizist bei Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Insgesamt sechs beschädigte Autos mit einem Schaden von rund 20.000 Euro, ein verletzter Polizeibeamter und eine beschädigte Polizeizelle sowie eine ganze Reihe von Strafanzeigen sind die Bilanz einer Verfolgungsfahrt am gestrigen Donnerstagabend in Kassel. Ein 28-jähriger Mann muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gegen 23:20 Uhr fiel einer Streife der Autobahnpolizei auf, dass an einem vor ihnen in der Frankfurter Straße fahrenden Ford Fiesta die Zulassungsplakette fehlte. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab außerdem, dass dieses nicht nur bereits abgemeldet wurde, sondern auch an einem anderen Fahrzeug hängen sollte. Als die Beamten den Fahrer daraufhin anhalten und einer Kontrolle unterziehen wollten, gab dieser Gas und versuchte, in Richtung Wilhelmshöher Allee zu flüchten. Dabei streifte er einen geparkten Mercedes und einen entgegenkommenden Hyundai, dessen Fahrerin glücklicherweise unverletzt blieb. Wegen der gefährlichen und rücksichtslosen Fahrweise brachen die Polizisten die Verfolgung zunächst ab. Kurz darauf sah dann aber eine Streife des Reviers Mitte den Ford, der gerade von der Wilhelmshöher Allee in eine Grundstückseinfahrt bog und fuhren hinterher. Nachdem der Fahrer offenbar bemerkt hatte, dass er in eine Sackgasse gefahren war, legte er den Rückwärtsgang ein. Dabei rammte er den ihm folgenden Streifenwagen sowie zwei geparkte Autos, konnte aber nicht weiter flüchten. Der Ford des Mannes wurde bei den Unfällen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei seiner Festnahme setzte sich der 28-Jährige dann massiv zur Wehr. Dabei wurde ein Polizeibeamter verletzt, der seinen Dienst anschließend nicht fortsetzen konnte. Da ein Drogentest bei dem Fahrer positiv auf Kokain und den Wirkstoff THC reagierte und ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 0,5 Promille ergab, wurde ihm auf dem Polizeirevier durch einen Arzt Blut abgenommen. Dort stellte sich dann noch heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Als er während der polizeilichen Maßnahmen kurzzeitig in einer Gewahrsamszelle untergebracht war, schlug der hochaggressive Mann außerdem mit den Fäusten auf die Fliesen der Zellenwand ein und beschädigte diese dabei. Die Ermittlungen dauern an.

