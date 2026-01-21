Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Überholverbot missachtet und Unfall gebaut: Lkw-Fahrer zeigt Polizisten gefälschten Führerschein

Kassel (ots)

Autobahn 44 / Schauenburg (Landkreis Kassel):

Doppeltes Pech hatte ein Lastwagenfahrer am gestrigen Dienstagnachmittag auf der A44 bei Schauenburg. Nicht nur, dass er gegen das Lkw-Überholverbot verstieß und dabei einen Verkehrsunfall verursachte, bei der anschließenden Unfallaufnahme fiel der Polizei auch noch auf, dass sein Führerschein gefälscht ist. Der 42-jährige Mann aus Serbien muss sich somit nicht nur wegen des Unfalls verantworten, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Kurz vor 16 Uhr hatte eine Streife der Autobahnpolizei auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Kassel-Bad Wilhelmshöhe einen stark beschädigten Audi und einen Sattelzug mit serbischer Zulassung festgestellt. Wie die beiden Fahrer den Beamten daraufhin berichteten, hatte sich der Unfall erst kurz zuvor ereignet. Demnach hatte der 42-Jährige trotz des auf diesem Streckenabschnitt geltenden Überholverbots für Lastkraftwagen zum Überholen ausgeschert. Dabei achtete er nicht auf den von hinten kommenden Audi, der von einem 67-jährigen Mann gesteuert wurde und drückte ihn gegen die Mittelschutzplanke. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Für den 42-Jährigen ging es aber auch nach dem Unfall eher unglücklich weiter: Seinen Führerschein gab er ausgerechnet einem Beamten, der im Entdecken gefälschter Dokumente besonders ausgebildet ist. Der Polizist erkannte sofort, dass es sich bei dem serbischen Führerschein zum Lenken großer Lkws um eine Totalfälschung handelte. Die Fahrt war für den 42-Jährigen somit endgültig beendet, sein Sattelzug musste von einem Abschleppdienst von der Autobahn geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell