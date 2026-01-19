Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Nach Unfall geflüchtet

Am Freitagmorgen stieß ein bislang Unbekannter in Wangen mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr die Schorndorfer Straße in Richtung Schorndorf. Hierbei streifte er zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Das Polizeirevier Uhingen nahm die Verkehrsunfallflucht auf und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07161/9381 zu melden. Der Schaden am Renault wird auf 18.000 Euro geschätzt, der Schaden am zweiten Renault auf 200 Euro.

