POL-KS: Zeugen von nächtlichen Auto-Aufbrüchen in Kassel-Niederzwehren und -Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren und -Oberzwehren:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in den Kasseler Stadtteilen Niederzwehren und Oberzwehren insgesamt vier Autos aufgebrochen und daraus Geldbörsen, Bargeld und ein Smartphone entwendet. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Am heutigen Mittwochmorgen meldete sich gegen 05:30 Uhr der Besitzer eines Opel Insignia, nachdem er feststellen musste, dass sein in der Straße "Im Windenfeld" abgestelltes Fahrzeug in der zurückliegenden Nacht durch das Einschlagen einer Scheibe aufgebrochen worden war. Anschließend meldeten sich noch weitere Betroffene, bei denen es die unbekannten Täter ebenfalls auf in den Fahrzeugen zurückgelassene Wertsachen und Bargeld abgesehen hatten. Ebenso in der Straße "Im Windenfeld" befand sich ein aufgebrochener Ford S-Max. Weiterhin wurden durch die Diebe in der Heinrich-Plett-Straße und der Straße "Unter dem Riedweg" aus einem Mercedes C220 und einem Hyundai i30 Wertgegenstände gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach trieben die Täter in der Zeit von 22:00 bis 05:30 Uhr ihr Unwesen und entfernten sich jeweils ungesehen von den Tatorten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Die Polizei rät: Mobiltelefone, Geldbörsen und Bargeld sind für Diebe heiß begehrte Ware, lassen Sie Ihre Wertgegenstände daher nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

