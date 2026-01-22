Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit geklautem Audi Zivilstreife rechts überholt: Autofahrer mit 1,8 Promille und ohne Führerschein festgenommen

Kassel (ots)

Autobahn 7 / Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis):

Ausgerechnet ein Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei hat ein niederländischer Autofahrer am gestrigen Mittwochnachmittag auf der Autobahn 7 bei Felsberg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rechts überholt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten dann gleich mehrere Verstöße fest: So stand der 27 Jahre alte Mann nicht nur unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss, sondern hatte sich auch noch ohne Führerschein hinter das Steuer des zuvor von einem Familienangehörigen gestohlenen Audis gesetzt.

Gegen 14 Uhr war eine Zivilstreife der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste in ihrem mit Videokamera und Geschwindigkeitsmesstechnik ausgestatteten Wagen zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen unterwegs. Während die Beamten gerade die Geschwindigkeitsüberschreitung eines anderen Autofahrers dokumentieren wollten, wurden sie von dem deutlich zu schnellen Audi rechts überholt. Da dessen Fahrer gleich darauf in gefährlicher und rücksichtsloser Weise noch weitere Verkehrsteilnehmer rechts überholte und dabei sogar den Seitenstreifen nutzte, holte die Streife auf und stoppte den Audi auf dem Autohof Malsfeld. Dort staunten die Beamten gleich ein weiteres Mal, denn die Seitenscheibe des Audis war eingeschlagen und der Fahrer sowie sein 29-jähriger Beifahrer saßen bei frostigen Temperaturen mit dicken Winterjacken im Fahrzeug. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen zeigte sich dann schnell der Grund für dessen enthemmte Fahrweise: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille und ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine im Urin des Mannes, der die Polizisten deshalb für eine Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Dort stellte sich dann außerdem heraus, dass er keinen Führerschein hat und den Audi offenbar kurz zuvor in den Niederlanden von einer Familienangehörigen gestohlen hatte, weshalb auch die Scheibe zerstört war. Das Auto wurde daraufhin sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

