POL-GT: Zigarettenautomat aus Kiosk gestohlen

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Mittwochnachmittag (14.01.) wurde die Polizei über eine verdächtige Situation an einem Parkplatz an der Fürstenstraße informiert. Den Angaben nach soll ein älterer Mann ein Mädchen an den Arm gefasst und kurz mit ihr gesprochen haben. Für die Zeugin ergab sich der Eindruck, dass das Kind den Erwachsenen nicht kannte. Als sie beide ansprach, gingen sie in unterschiedliche Richtungen ...

