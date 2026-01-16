PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettenautomat aus Kiosk gestohlen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (15.01., 01.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter aus einem Kiosk an der Straße Am Markt einen Zigarettenautomaten gestohlen. Der Kiosk ist videoüberwacht. Zu erkennen sind drei dunkel gekleidete Männer. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

