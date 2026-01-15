PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Dienstag (13.01., 19.00 Uhr) und Mittwoch (14.01., 08.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Speckstraße eingebrochen.

Die Täter hebelten eine Eingangstür auf. Gestohlen wurden Kupferteile.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Umfeld beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

