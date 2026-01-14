PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwochmorgen (14.01., 09.07 Uhr) kam es in Höhe der Kreuzung Wiedenbrücker Straße (B64)/ Inselweg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 76-jähriger Mann erlitt dabei sehr schwere Verletzungen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen am Unfallort wird folgender Unfallhergang angenommen: Der 76-jährige Gütersloher befuhr mit einem Renault Transporter die Wiedenbrücker Straße und beabsichtigte in die Kreuzung einzufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Lkw-Fahrer, welcher auf der Umgehungsstraße in Richtung Wiedenbrück unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der Renault-Fahrer die schweren, ersten Angaben nach lebensgefährlichen Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Der 33-jährige Verler blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden fachgerecht abgestreut.

Der Bereich rund um die Kreuzung wurde bis ca. 13.20 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

