Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Jonasweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montag (12.01., 11.10 Uhr - 20.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Jonasweg eingebrochen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und brachen eine Außentür auf. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

