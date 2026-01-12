Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Wedekindring

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Freitagmorgen (09.01., 08.00 Uhr - 08.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus am Wedekindring eingebrochen. Es wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Täter durchsuchten anschließend das Haus. Gestohlen wurden Bargeld und weitere Wertsachen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

