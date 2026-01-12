PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Die Polizei ermittelt nach zwei Wohnhauseinbrüchen am vergangenen Wochenende in Verl. Ob Tatzusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Freitag (09.01., 09.00 Uhr - 18.50 Uhr) hebelten Unbekannte das Fenster eines Hauses am Finkenweg auf. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Zwischen Freitagmittag (09.01., 12.00 Uhr) und Sonntagnachmittag (11.01., 16.00 Uhr) warfen Einbrecher das Fenster eines Hauses an der Ernst-Meurin Straße ein. Nachdem die Täter sämtliche Räume durchsucht hatten, stahlen sie eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

