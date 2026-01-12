POL-GT: Einbruch an der Determeyerstraße

Polizei Gütersloh

Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Spexard haben sich unbekannte Täter am Samstag (10.01., 13.55 - 22.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Der Tatort liegt zwischen dem Klosterweg und dem Buchweizenweg. Die Einbrecher schlugen das Glas der rückwärtigen Terrassentür ein und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

