Polizei Gütersloh

POL-GT: Achtjährige leicht verletzt - Bitte informieren Sie sich über die offiziellen Seiten der Polizei

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Seit Donnerstag (08.01.) verbreitet sich über Social Media die Nachricht über einen unschönen Vorfall zum Nachteil einer Achtjährigen.

Am Mittwoch wurde bei der Polizei angezeigt, dass ein achtjähriges Mädchen von Jugendlichen angegangen worden ist und wir haben die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Diese dauern seitdem an. Teil derer ist auch die Anhörung des Kindes, um den Sachverhalt zu verifizieren. Weitere Vorfälle dieser Art sind der Polizei nicht bekannt.

Bitte informieren Sie sich in diesen Fällen über die offiziellen Meldungen der Polizei und verbreiten Sie keine Informationen, deren Ursprünge nicht bekannt sind. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/pressemitteilungen

Folgender Sachverhalt liegt der Polizei derzeit vor:

Mittwochabend (07.01., 17.30 - 17.45 Uhr) sollen zwei bislang unbekannte Jugendliche ein achtjähriges Mädchen im Bereich der Fußgänger- und Radfahrerdurchfahrt vom Brockweg zum Ulrich-Hassel-Weg geschlagen und getreten haben. Das Mädchen wies anschließend leichte Verletzungen auf. Die Jugendlichen waren mit E-Scootern unterwegs und fuhren in unbekannte Richtungen davon. Der Beschreibung nach waren die beiden Jugendlichen zwischen 16 - 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Mützen oder Kapuzen.

Die Polizei hat direkt nach dem Bekanntwerden des Vorfalls die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 in Verbindung zu setzen. Am Abend sollen mehrere Autofahrer an dem Kind und den Jugendlichen vorbeigefahren sein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

