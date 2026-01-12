PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Raub am Klessmannsweg - Polizei sucht nach vier Männern

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh ermittelt nach einem Raub zum Nachteil einer Frau und eines Mannes am Klessmannsweg. Die Tat geschah Freitagnachmittag (09.01., 17.30 Uhr).

Nach bisherigem Ermittlungsstand klingelten zum angegebenen Tatzeitpunkt insgesamt vier bislang unbekannte Männer an der Tür des Reihenhauses. Sie forderten Bargeld und Wertgegenstände. Dabei drohten sie mit einem spitzen Gegenstand. Zudem schlugen und traten sie die beiden über 70-jährigen Bewohner. Die Frau erlitt leichte, der Mann schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren.

Ersten Ermittlungen nach erbeuteten die Täter eine sehr kleine Menge Schmuck.

Die Männer agierten zu viert. Zwei der vier Männer waren größer, einer kleiner und kräftiger gebaut. Einer trug eine auffällige Weste über den Schultern. Sie waren maskiert.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu der Tat eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer hat Freitagnachmittag rund um den Klessmannsweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann darüber hinaus Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

