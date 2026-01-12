PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Selhorst

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Einbrecher haben sich im Verlauf des Samstags (10.01., 10.30 - 20.00 Uhr) Zutritt in ein Wohnhaus an der Sudetenstraße verschafft und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Das Einfamilienhaus im Langenberger Ortsteil Selhorst liegt zwischen der Königsberger Straße und der Straße Am Hohlweg. Vom Garten aus hebelten die Täter ein Fenster auf, durchsuchten anschließend die Wohnräume und nahmen das Diebesgut mit.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte am Samstag (10.01.) verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:13

    POL-GT: Einbruch am Wedekindring

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Freitagmorgen (09.01., 08.00 Uhr - 08.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus am Wedekindring eingebrochen. Es wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Täter durchsuchten anschließend das Haus. Gestohlen wurden Bargeld und weitere Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:01

    POL-GT: Einbrüche in Verl

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Die Polizei ermittelt nach zwei Wohnhauseinbrüchen am vergangenen Wochenende in Verl. Ob Tatzusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Freitag (09.01., 09.00 Uhr - 18.50 Uhr) hebelten Unbekannte das Fenster eines Hauses am Finkenweg auf. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Zwischen Freitagmittag (09.01., 12.00 Uhr) und Sonntagnachmittag (11.01., 16.00 ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:56

    POL-GT: Raub am Klessmannsweg - Polizei sucht nach vier Männern

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh ermittelt nach einem Raub zum Nachteil einer Frau und eines Mannes am Klessmannsweg. Die Tat geschah Freitagnachmittag (09.01., 17.30 Uhr). Nach bisherigem Ermittlungsstand klingelten zum angegebenen Tatzeitpunkt insgesamt vier bislang unbekannte Männer an der Tür des Reihenhauses. Sie forderten Bargeld und Wertgegenstände. Dabei drohten sie mit einem spitzen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren