POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Selhorst

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Einbrecher haben sich im Verlauf des Samstags (10.01., 10.30 - 20.00 Uhr) Zutritt in ein Wohnhaus an der Sudetenstraße verschafft und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Das Einfamilienhaus im Langenberger Ortsteil Selhorst liegt zwischen der Königsberger Straße und der Straße Am Hohlweg. Vom Garten aus hebelten die Täter ein Fenster auf, durchsuchten anschließend die Wohnräume und nahmen das Diebesgut mit.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte am Samstag (10.01.) verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

