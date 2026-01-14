Polizei Gütersloh

POL-GT: 85-jährige Autofahrerin auf dem Brockweg schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Auf dem Brockweg ereignete sich am Dienstagmorgen (13.01., 10.00 Uhr) ein Alleinunfall einer 85-jährigen Autofahrerin, die sich dabei schwer verletzte.

Zuvor befuhr die Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW den Brockweg aus Richtung Lintel kommend, in Richtung Gütersloh. Etwa in Höhe der Einmündung Bonhoefferstraße verlor die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge schlug das Fahrzeug in den angrenzenden Straßengraben und kam dort zum Stehen.

Verkehrsteilnehmer verständigten anschließend den Rettungsdienst und die Polizei. Aufgrund der starken Beschädigungen des Fahrzeugs, konnte die 85-Jährige nicht selbstständig das Auto verlassen. Hierfür trennten ebenfalls verständigte Kräfte der Feuerwehr mit Spezialwerkzeug das Fahrzeugdach von der Karosserie. Nach der Bergung brachte der Rettungsdienst die Frau aus Rheda-Wiedenbrück zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, die um etwa 12.00 Uhr beendet werden konnte, sperrten weitere Polizeikräfte den Brockweg für beide Fahrtrichtungen. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Fahrzeugbergung sowie den Abtransport. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell