PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: 85-jährige Autofahrerin auf dem Brockweg schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Auf dem Brockweg ereignete sich am Dienstagmorgen (13.01., 10.00 Uhr) ein Alleinunfall einer 85-jährigen Autofahrerin, die sich dabei schwer verletzte.

Zuvor befuhr die Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW den Brockweg aus Richtung Lintel kommend, in Richtung Gütersloh. Etwa in Höhe der Einmündung Bonhoefferstraße verlor die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge schlug das Fahrzeug in den angrenzenden Straßengraben und kam dort zum Stehen.

Verkehrsteilnehmer verständigten anschließend den Rettungsdienst und die Polizei. Aufgrund der starken Beschädigungen des Fahrzeugs, konnte die 85-Jährige nicht selbstständig das Auto verlassen. Hierfür trennten ebenfalls verständigte Kräfte der Feuerwehr mit Spezialwerkzeug das Fahrzeugdach von der Karosserie. Nach der Bergung brachte der Rettungsdienst die Frau aus Rheda-Wiedenbrück zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, die um etwa 12.00 Uhr beendet werden konnte, sperrten weitere Polizeikräfte den Brockweg für beide Fahrtrichtungen. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Fahrzeugbergung sowie den Abtransport. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:03

    POL-GT: Einbruch am Jonasweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Montag (12.01., 11.10 Uhr - 20.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Jonasweg eingebrochen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und brachen eine Außentür auf. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:35

    POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Selhorst

    Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Einbrecher haben sich im Verlauf des Samstags (10.01., 10.30 - 20.00 Uhr) Zutritt in ein Wohnhaus an der Sudetenstraße verschafft und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Das Einfamilienhaus im Langenberger Ortsteil Selhorst liegt zwischen der Königsberger Straße und der Straße Am Hohlweg. Vom Garten aus hebelten die Täter ein Fenster auf, durchsuchten anschließend die Wohnräume ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:13

    POL-GT: Einbruch am Wedekindring

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Freitagmorgen (09.01., 08.00 Uhr - 08.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus am Wedekindring eingebrochen. Es wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Täter durchsuchten anschließend das Haus. Gestohlen wurden Bargeld und weitere Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren