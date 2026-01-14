Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradeigentümer nach Sicherstellung gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am 17. Dezember stellten Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh am Niemeiers Kamp ein aufgebrochenes E-Bike sicher. Grund des Einsatzes war ein Einbruch in die dortige Schule. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6181467

Das Rad hat eine Fahrradtasche und ein auffälliges Band am Lenker.

Das E-Bike konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei bittet um Zeugen, welche Angaben zu dem Rad auf dem Bild machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

