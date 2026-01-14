PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradeigentümer nach Sicherstellung gesucht

POL-GT: Fahrradeigentümer nach Sicherstellung gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am 17. Dezember stellten Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh am Niemeiers Kamp ein aufgebrochenes E-Bike sicher. Grund des Einsatzes war ein Einbruch in die dortige Schule. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6181467

Das Rad hat eine Fahrradtasche und ein auffälliges Band am Lenker.

Das E-Bike konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei bittet um Zeugen, welche Angaben zu dem Rad auf dem Bild machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:20

    POL-GT: 85-jährige Autofahrerin auf dem Brockweg schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Auf dem Brockweg ereignete sich am Dienstagmorgen (13.01., 10.00 Uhr) ein Alleinunfall einer 85-jährigen Autofahrerin, die sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr die Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW den Brockweg aus Richtung Lintel kommend, in Richtung Gütersloh. Etwa in Höhe der Einmündung Bonhoefferstraße verlor die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache die ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:03

    POL-GT: Einbruch am Jonasweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Montag (12.01., 11.10 Uhr - 20.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Jonasweg eingebrochen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und brachen eine Außentür auf. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:35

    POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Selhorst

    Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Einbrecher haben sich im Verlauf des Samstags (10.01., 10.30 - 20.00 Uhr) Zutritt in ein Wohnhaus an der Sudetenstraße verschafft und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Das Einfamilienhaus im Langenberger Ortsteil Selhorst liegt zwischen der Königsberger Straße und der Straße Am Hohlweg. Vom Garten aus hebelten die Täter ein Fenster auf, durchsuchten anschließend die Wohnräume ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren