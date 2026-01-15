Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecherinnen gelangen in mehrere Wohnungen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am vergangenen Samstag (10.01.) wurde in mehrere Wohnungen an der Lütgenbrede eingebrochen. Es handelt sich um Wohnungen im Umfeld eines Seniorenheims.

Am Samstag wurden in der Nähe zwei Frauen beobachtet, welche sich auffällig verhielten. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um die Täterinnen. Diese waren den Beschreibungen nach zwischen 14 und 16 Jahre alt, hatten lange dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.

Ersten Angaben nach wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den derzeit angezeigten sieben Taten aufgenommen. Weitere Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell